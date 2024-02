Taquin, Sony s'amuse à teaser la compatibilité PC du PlayStation VR2

Présenté lors du CES 2022 de Las Vegas et lancé dans la foulée, le 22 février, par Sony, le PlayStation VR2 n'est peut-être pas le succès escompté par la firme japonaise, qui tente de séduire de nouveaux joueurs.

Ainsi, de la manière la plus officielle qui soit, Sony a confirmé que non seulement son second casque de réalité virtuelle allait arriver sur PC, mais cette sortie devrait se faire avant la fin de l'année civile.