Ça y est, les nouveaux Dell XPS 13, XPS 14 et XPS 16 sont disponibles en France, voici leur prix

Le fabricant d'ordinateurs américain est une marque de référence mondiale, et propose depuis plusieurs années son ultrabook XPS 13. Un appareil qui avait, auparavant, bénéficié d'une version améliorée XPS 13 Plus. Cette fois, pour la sortie du XPS 13 génération 2024, Dell a choisi de proposer en parallèle des XPS 14 et XPS 16, présentés lors du dernier CES, et qui peuvent être acquis dès à présent.