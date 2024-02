Orange et Nokia ont trouvé la solution pour faire des économies d'argent et d'énergie : couper les stations mobiles que vous ne sollicitez pas

Nokia et Orange ont annoncé, ce mardi 20 février 2024, avoir lancé un mode « veille profonde extrême », qui sera déployé par l'opérateur historique au cours du second semestre, pour diminuer la consommation énergétique de ses réseaux mobiles. Le mode, qui fonctionnera selon le principe du « trafic zéro, zéro watt », a pour but d'éteindre les éléments clés du matériel des unités radio pendant les périodes où les utilisateurs ne sollicitent pas ou peu les réseaux et antennes mobiles. Mais comment cela fonctionne concrètement ?