Cet été, Yamaha fait des vagues : lancement des tests pour le premier moteur hors-bord à hydrogène au monde

Si l'hydrogène est envisagé dans de nombreux domaines qui toucheront un maximum de personnes, comme l'aviation civile par exemple, d'autres innovations du secteur sont plus en marge. En effet, la navigation de plaisance n'est pas l'activité la plus accessible qu'il soit. Cela n'a pas empêché le constructeur japonais de dévoiler son moteur de hors-bord dernier cri au prestigieux salon nautique de Miami. Yamaha a collaboré avec des partenaires de renom sur ce projet et souhaite prouver que l'hydrogène a aussi sa place dans le secteur nautique.