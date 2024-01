Une moto à hydrogène et en open-source ? Ces étudiants du MIT l'ont fait !

Les étudiants ne sont pas paris entièrement de zéro pour finaliser leur projet. En effet, ils ont utilisé un cadre de moto assez ancien (1999) comme structure afin d'installer le système de propulsion. La pile à combustible qui alimente l'ensemble est fournie par la société sud-coréenne Doosan. D'autres pièces ont été données par des sponsors du projet ou simplement achetées. Après des mois de travail que l'on imagine certainement assidus, les essais sur piste menés en octobre 2023 se sont avérés concluants.

Aditya Mehrotra, étudiante coordonnatrice du projet, souligne : « Nous sommes la première moto à pile à combustible entièrement open source, rigoureusement documentée, testée et publiée. Personne d'autre n'a fabriqué une moto et n’a documenté son projet au point que quelqu'un pourrait réellement s’en saisir et se lancer dans sa fabrication, ou l'utiliser dans la recherche ». Une vision tout à fait honorable !