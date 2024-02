Phison lance des SSD pour la vidéosurveillance : débits soutenus et meilleure gestion électrique à la clé

Enfin, Phison évoque une « fiabilité et une durabilité afin de prendre en charge une écriture intensive et continue de données pendant des périodes prolongées, par exemple 24 heures ». De nouveaux SSD qui insistent donc sur la fiabilité en écriture, et ce, quelles que soient les circonstances.

En attendant de plus amples informations à propos des S17T, on sent bien qu'il ne s'agit pas d'unités pour M. Tout-le-monde, mais de produits destinés à répondre à des besoins spécifiques.