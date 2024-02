La France a de la chance : les gigaoctets (Go) de votre forfait mobile y sont par exemple 26 fois moins cher qu'au Canada !

De manière plus générale, avant de revenir sur le cas français, l'Afrique est le continent le plus cher pour les données mobiles, avec un coût de 4 euros par Go en moyenne. À l'inverse, l'Asie est celui où ces données sont les plus abordables, avec un tarif moyen de 2,21 euros par Go. L'Europe suit (2,31 euros) et devance nettement l'Amérique (3,50 euros). Concernant cette dernière, le Canada (5,93 euros) et les États-Unis (5,61 euros) font partie des rares pays où le prix du gigaoctet moyen dépasse les 5 euros.