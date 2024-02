Hydrogène : cette innovation française prometteuse qui pourrait changer la donne

Pour faire simple, afin qu'une pile à hydrogène soit efficace, il faut, entre autres, que ses deux électrodes soient performantes. Pour favoriser la catalyse dans les électrodes, la plupart des fabricants de piles utilisent un métal, disposé en très fine couche sur celles-ci : le platine. Un matériau rare et très coûteux.

C'est ici que Nawa adopte une approche complètement différente en développant une électrode entièrement nanostructurée à base de nanocarbone 3D et de nanoplatine. Il y a toujours du platine dans la structure, mais en moindre quantité et utilisé de manière beaucoup plus optimale.

Cette électrode, Nawa l'a baptisée NAWATrode-FC, et elle permettrait un rendement 20 % plus efficace qu'une conception de pile traditionnelle. L'efficacité de la catalyse est ainsi largement améliorée en augmentant la surface de contact entre le platine et les réactifs, une caractéristique permise grâce à la nanostructuration.