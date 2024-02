Ascender : cet aspirateur robot sait monter et descendre les escaliers, l'innovation qui change la donne !

Migo Robotics assure que son aspirateur est efficace sur sols et tapis. Il est donc, en théorie, capable de nettoyer toute la maison. Il utilise un système d'intelligence artificielle basé sur des scanners LIDAR et des capteurs de vision pour détecter et reconstruire l'environnement, une technologie répandue dans l'industrie. De cette manière, il réalise une cartographie précise du foyer et peut planifier son itinéraire de manière autonome.