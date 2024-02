Pour ses Fire TV, Amazon pourrait abandonner Android

Des informations récupérées sur des offres d'emploi, ce n'est certainement pas la première fois que nous en voyons passer et ça n'est pas non plus la dernière. Aujourd'hui, c'est au tour d'Amazon de laisser filer un petit quelque chose au détour d'une annonce, indiquant que le géant américain recherche actuellement un ingénieur de développement logiciel Fire TV Experience.

Jusque là, rien de particulièrement intéressant. Mais c'est dans les détails de l'annonce qu'une information importante a été repérée par AFTVNews ; celle-ci indiquait, avant sa suppression, qu'une des parties clés du poste ouvert au recrutement concernant une transition d'Android à un autre système d'exploitation pour les clés TV d'Amazon :



« Mettre en œuvre et fournir des fonctionnalités sur la base de code du client Fire TV lors de la transition de FOS/Android vers native/Rust et React Native.

» (description du poste à pourvoir chez Amazon).