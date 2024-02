L'AMD Ryzen 8600G rejoint notre comparatif des meilleurs processeurs !

Pour une comparaison pertinente, nous prenons en compte d'autres CPU avec une puce graphique intégrée.

Et en l'occurrence, c'est encore du côté d'AMD que nous regardons, car c'est le constructeur le plus avancé en la matière, bien devant Intel.

Nous pouvons comparer la génération 8xxxG à la précédente, la 5xxG. Les évolutions sont particulièrement notables.

Si l'on reprend les jeux précédemment cités, la R7 5700G par exemple atteint 20 FPS sur Cyberpunk 2077 et Total War Warhammer 3, et 34 FPS sur Shadow of the Tomb Raider. L'APU 8600G d'AMD augmente très nettement le nombre de FPS.