De la première box Internet triple play à la Freebox Ultra, retour sur 22 années d'innovations signées Free

Il faudra attendre 2018 pour voir une nouvelle génération de Freebox. En décembre, l'opérateur annonce la One, un retour à la box tout-en-un qui gère à la fois le multimédia et la connectivité Internet. L'appareil est avant tout destiné aux offres d'entrée de gamme de Free, et ne sert que d'amuse-gueule à la véritable star du moment : la Delta.

Débits théoriques jusqu'à 8 Gbit/s, disque dur de 1 To, capacités NAS jusqu'à 21 To, fonctions domotiques et intégration d'une puce 4G LTE. Free nous propose un boîtier server impressionnant, accompagné d'un boîtier player qui l'est tout autant, si ce n'est plus. Dessiné par Jasper Morrison, il dispose de la 4K HDR, est accompagné de Netflix Essentiel et Prime Video sans surcoût, et est équipé d'un système audio signé Devialet. L'appareil peut être utilisé comme une enceinte connectée, et pour couronner le tout, il peut être contrôlé grâce à un petit « OK Freebox ».