Le Honor MagicBook X 16 fait son entrée dans notre comparatif des meilleurs PC portables !

Honor est une marque chinoise d'électronique grand public, fondée en 2013. Elle est spécialisée dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les accessoires.



Sur le marché des PC portables, Honor propose toutes gammes de PC portables. A cet égard, les MagicBook ont été particulièrement remarqués, notamment grâce à leur bon rapport qualité-prix.



Les MagicBook sont la gamme phare de PC portables Honor. Ils sont disponibles en plusieurs tailles, de 13 à 16 pouces. Les modèles les plus récents sont équipés de processeurs Intel Core de 12e génération, de 16 Go de RAM et de SSD de 512 Go ou plus.



Les MagicBook se caractérisent par leur design élégant, avec un châssis en aluminium brossé. Ils sont globalement confortables à utiliser.