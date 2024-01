Les Huawei FreeClip rejoignent notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil !

Même si ce n'est pas son coeur d'activité, Huawei a diversifié ses activités sur les marchés high-tech, et propose donc de multiples solutions d'écoute de son, comme les casques ou, en l'occurrence, les écouteurs sans fil.

La marque s'est distinguée de la concurrence dès le lancement de ses Freebuds. Ces écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active ont été un succès commercial, et ils ont contribué à lancer la marque Huawei dans le domaine du son.

Plusieurs modèles ont suivi, comme les Freebuds Pro (réduction de bruit active plus puissante et design ergonomique), les FreeBuds Studio (un casque une isolation et une qualité sonore très satisfaisantes) ou, comme nous vous les avons présentés, les écouteurs ouverts FreeClip avec un superbe confort et une autonomie prolongée.