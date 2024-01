Philips The Xtra et The One : deux gammes renouvelées avec l’accent sur le rapport qualité/prix

Les téléviseurs The One, ou PUS8909, se sont révélés comme étant les plus demandés au sein du catalogue Philips les années précédentes. Le concept de The One de regrouper toutes les fonctionnalités et les technologies nécessaires pour accoucher d’un modèle à la fois performant et abordable est reconduit pour 2024 et décliné avec cinq diagonales, de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces.



On y retrouvera le processeur P5, une dalle LCD 144 Hz dotée d’un système de rétroéclairage Direct LED et, comme les autres références du catalogue, d’un support des formats HDR10+, HDR HLG et Dolby Vision. Enfin, il intègrera Titan OS comme plateforme Smart TV. Pour l’heure, nous ne savons pas exactement quels services et fonctionnalités y seront disponibles, nous devrons néanmoins avoir plus de détails dans les prochaines semaines.



Terminons en évoquant l’immanquable Ambilight qui est bien sûr au programme pour The Xtra comme The One. Le système lumineux de Philips prend place sur trois côtés de ces téléviseurs pour offrir une expérience plus immersive.