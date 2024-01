Les émissions mondiales d'énergie vont atteindre un pic en 2024 : électrique, solaire et éolien sont dans les starting-blocks

N'oublions pas non plus la montée en puissance des voitures électriques, qui joue un rôle essentiel. En France l'an dernier, un nouveau record de vente de modèles électriques a été battu. Même chose dans le monde, où les immatriculations de véhicules à essence et diesel n'atteindront plus leur pic d'il y a cinq ans, tandis qu'une voiture sur cinq vendue dans le monde est désormais électrique.