Les Français sont chanceux : les Américains dépensent deux fois plus d'argent en Internet et forfait mobile chaque année

Aux États-Unis, c'est simple, un ménage dépense, en moyenne et par an, plus de 1 500 dollars (environ 1 400 euros) en forfaits internet et mobile. On ne compte évidemment pas, dans cette somme, l'enveloppe allouée aux services de streaming (autour de 660 dollars) ni à la télévision par câble (962 dollars). À vie, ces peuvent, selon les foyers, approcher des 200 000 dollars pour tous ces services réunis. Ce qui est colossal.