CES 2024 : AMD aussi tiendra conférence le 8 janvier... pour parler IA

Lisa Su ne sera pas seule sur scène et pour animer cette conférence, elle pourra compter sur le soutien de Jack Huynh – Senior Vice President and GM of computing and graphics – alors que la conférence est placée sous le signe de l'intelligence artificielle avec un titre pour le moins équivoque : « ensemble, nous faisons avancer l'IA ».

Tout cela reste cependant très flou dans la mesure où les explications d'AMD ne donnent guère de grain à moudre : « AMD alimente toute l'infrastructure qui définira l'ère de l'IA, depuis les installations cloud jusqu'aux clusters d'entreprises, les appareils embarqués intelligents et les PC ».