Quand NVIDIA tease la sortie de ses GeForce RTX série 40 "SUPER"

Sur son en-tête, le compte affiche maintenant une image illustrant notre planète et, au-dessus, une imposante carte graphique. On y reconnaît le dessin en forme de « V » caractéristique des GeForce alors que la lumière est placée de telle manière à ce que la carte soit aussi sombre que possible.

Bien sûr, aucune autre référence n'est visible et aucun commentaire n'a été publié pour appuyer cette nouvelle image.