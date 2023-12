De la GDDR6X à 21/23 Gbps : les dernières spécifications des GeForce RTX série 40 SUPER dévoilées

Il est par ailleurs intéressant de noter que les fréquences de fonctionnement sont en augmentation par rapport aux modèles non-SUPER. On gagne 90 MHz de base et 45 MHz en boost sur la RTX 4080 SUPER. Sur la RTX 4070 Ti SUPER c'est 30 MHz de base et rien du tout en boost. Enfin, la RTX 4070 SUPER progresse de 60 MHz de base et… toujours rien en boost.

Le tableau ci-dessus nous est proposé par VideoCardz et vous noterez qu'il ne subsiste pour ainsi dire qu'une seule inconnue, mais elle a son importance puisqu'il s'agit du prix de ces cartes.