Plus de 40 nouvelles usines de semi-conducteurs en 2024 : vers une explosion de la production ?

Enfin, la région EMEA, dominée par l'Union européenne, resterait largement décrochée avec une production comprise entre 1,7 et 2,7 millions de wafers soit une augmentation de 3,6 à 4 % par rapport à 2023. Notons tout de même qu'avec quatre nouvelles usines, la région montre un certain dynamisme. Rappelons aussi que les structures qui entrent en service en 2024 sont des projets lancées entre 2018 et 2021.

De fait, l'objectif affiché par l'Union européenne de représenter 20 % de la production mondiale en 2030 ne peut encore se mesurer. Par exemple, les différents projets d'Intel ou TSMC en Europe ne seront pas opérationnels avant 2027, au mieux.