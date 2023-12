TSMC vise des puces monolithiques 1 nm à 200 milliards de transistors d'ici à 2030

En effet, grâce au procédé A10, il serait possible de dépasser les 200 milliards de transistors sur une puce monolithique à l'horizon 2030. Bien sûr, il n'est pas question de ne proposer que des puces monolithiques et TSMC n'oublie pas les avancées en matières de packaging qui permettent de créer des puces multi-chip comme peuvent le faire AMD et Intel.

De telles avancées portent de nombreux noms selon leur provenance (CoWoS, InFO, SoIC, etc.) et TSMC estime que grâce à ces techniques, toujours à l'horizon 2030, il sera possible de concevoir des puces embarquant plus de mille milliards de transistors. Un chiffre qui donne le vertige.