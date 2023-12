MSI prépare des cartes Intel et AMD avec alimentation ATX12VO

En premier lieu, ce standard va réduire nettement la taille de ce connecteur puisqu'il ne sera plus question que de 10 broches, contre 24 généralement sur les modèles d'aujourd'hui. De plus, du fait même de la conception du circuit d'alimentation, l'ATX12VO doit permettre une meilleure transition du 12 volts vers les 3,3 et 5 volts utilisés par de nombreux périphériques.

En réalité, cette transition ne serait plus nécessairement réalisée par le bloc d'alimentation, mais par la carte mère. Bien sûr, pour cette évolution, MSI a travaillé main dans la main avec Intel et divers fabricants d'alimentations.