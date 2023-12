En coupant les ponts avec le reste du monde, la Russie plombe la surveillance de l'Arctique, et la science

Au sein du Conseil de l'Arctique, la coopération entre Occidentaux et Russes est suspendue, mettant en attente de nombreux projets et études. Les relations avec les institutions de recherche russes sont coupées, et même les chercheurs dits « indépendants » craignent de coopérer, de peur d'être accusés d'espionnage et de trahison par Moscou.