Bien que privé de 886 millions de dollars de subventions aux US, Starlink triple son trafic Internet en 2023

Elon Musk doit se frotter les mains. Car l'année 2023 a été exceptionnelle pour Starlink, si l'on en croit les données publiées par Cloudflare. En effet, durant l'année qui s'est écoulée, le trafic a tout simplement été multiplié par trois au niveau mondial sur le réseau de Starlink.

Certains marchés ont été plus propices que d'autre pour le service de SpaceX. Le marché très important des États-Unis a notamment vu son trafic croître très fortement, en étant multiplié par deux fois et demi. D'autres, plus mineurs, affichent des augmentations bien plus démesurées. Ainsi, au Brésil, le trafic est dorénavant 17 fois plus élevé que l'année précédente.