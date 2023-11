Objectifs d’énergies renouvelables ratés : la France ne veut pas payer les centaines de millions d’euros d’amende à l’UE

La ministre de la Transition énergétique a écrit à la commissaire européenne à l'Énergie, Kadri Simson, pour l'informer de la décision du gouvernement de ne pas payer pour son retard dans les énergies renouvelables. Car si la France avait un objectif contraignant de 23 % dans sa consommation finale brute énergétique en 2020, elle n'a atteint que 19,1 %. Et l'État insiste sur la part des renouvelables dans son mix énergétique, qui a bondi de 46,1 % entre 2012 et 2022. C'est dix points de plus que la moyenne européenne.