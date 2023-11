Euro 2024 : l'UEFA et Adidas dévoilent le ballon officiel, plus technologique et moderne que jamais !

Le ballon, qui avait déjà été testé lors de la Coupe du monde 2022, affiche aussi une dimension plus durable. Outre le polyester recyclé et l'encre à base d'eau pour les inscriptions et les couleurs, le Fussballliebe est fabriqué à partir de substances biosourcées plus nombreuses encore que n'importe quel ballon de match officiel Adidas précédemment utilisé en compétition.