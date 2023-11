POCO C65 : un smartphone anti-crise à moins de 150€

Le POCO C65 sera disponible dans trois coloris différents (noir, bleu et violet) dès le 20 novembre prochain, bien que les précommandes aient débuté hier. Il vous faudra débourser la somme de 149 euros pour mettre la main sur la variante à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour le modèle de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, le prix nécessitera de dépenser 20 euros supplémentaires, soit plus exactement 169 euros. Alors, séduits ?