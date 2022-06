Le POCO F4 et le POCO X4 GT arrivent avec de nouveaux processeurs et des prix contenus

Le POCO F4 est vendu au tarif de 399,90 euros en 6/128 Go de mémoire, et de 449,90 euros dans sa version 8/256 Go. Du 27 juin au 2 juillet, une offre de lancement permet de bénéficier d'une remise immédiate de 50 euros. Il est disponible dans les coloris Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green.

Le POCO X4 GT se négocie à 379,90 euros dans sa configuration 8/128 Go et à 429,90 euros pour passer à 256 Go de stockage. Du 4 au 9 juillet, vous pourrez acquérir le smartphone pour 80 euros de moins que le prix annoncé. Les coloris proposés sont également Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green.