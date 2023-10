L'amour des animaux pousse les Français à adopter la vidéosurveillance

Les propriétaires de chiens et autres animaux de compagnies sont de plus en plus nombreux en France à utiliser la vidéosurveillance pour veiller sur leurs adorables compagnons à quatre pattes. Selon l'enquête réalisée par Kiwatch auprès de 1 000 français ayant un animal de compagnie à la maison, près de 9 personnes sur 10 considèrent que les caméras de surveillance sont essentielles pour prendre soin de leurs animaux.