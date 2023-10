115°C de limite processeur sur de nouveaux BIOS MSI Z790 : ça chauffe chez Intel ?

Forcément, si en raison de sa nature même un processeur est plus chaud qu'un autre, il a plus de chances d'atteindre, voire de dépasser, cette limite. Il est par exemple bien plus difficile de toucher ce que les anglophones appellent le throttling point sur un Core i5-13600K que sur un Core i9-13900K.

Une telle limite est évidemment conçue pour contrebalancer une solution de refroidissement qui serait un peu juste. À contrario, les fondus d'overclocking peuvent être gênés : ils connaissent bien leur matériel et une telle limite peut les empêcher d'atteindre – temporairement – les pointes voulues.