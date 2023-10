Attention, l'Anti-Lag+ d'AMD mène au bannissement sur Counter-Strike 2, à des bugs sur d'autres jeux

Disponibles depuis trois jours, les Radeon Software Adrenalin 23.10.1 sont par exemple prévus pour améliorer la prise en charge générale de jeux aussi récents qu'Assassin’s Creed Mirage et The Lords of the Fallen. Ce n'est toutefois pas tout puisque Counter-Strike 2 bénéficiait de l'intégration de cet Anti-Lag+.

Pourquoi parlons-nous au passé ? Tout simplement parce que Counter-Strike 2 a confirmé ce que plusieurs jours ont vite expérimenté : le fonctionnement même d'Anti-Lag+ est lié au « détournement de fonctions de DLL du moteur ». Ce faisant, l'outil contrevient aux règles d'utilisation du jeu et il en résulte un bannissement automatique et sans appel du joueur.