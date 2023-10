Sony dévoile ses Inzone Buds, des écouteurs sans fil consacrés au gaming

L’Inzone H5 sera un peu plus abordable que son prédécesseur, avec un prix fixé à 150 euros. Il ne fera malgré tout pas l’impasse sur une conception élégante, moderne et légère, ni sur les fonctionnalités attendues sur ce genre de produits, à savoir une double connectivité (RF 2,4 GHz et jack de 3,5 millimètres), le 360 Spatial Sound for Gaming, la réduction de bruit fondée sur l’IA et son micro bidirectionnel.

Côté autonomie, nous pourrons compter sur une longévité de la batterie de 28 heures, on a déjà vu mieux. En revanche, contrairement au H7 auquel il vient succéder, le H5 ne propose pas de connectivité Bluetooth. Cette dernière était pourtant bien pratique sur le H7, puisqu'il était possible d'être connecté simultanément en RF 2,4 GHz grâce à l'adaptateur et en Bluetooth.