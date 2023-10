Xiaomi : ciao MIUI, hello MiOS ?

Quelque chose semble donc bel et bien se préparer… mais il est encore difficile de savoir à ce stade ce que serait précisément MiOS. Il pourrait en l'état s'agir aussi bien d'une « simple » surcouche Android, qui prendrait alors la place de MIUI sans autre prétention, ou d'un tout nouveau système d'exploitation conçu en interne par Xiaomi.

Évidemment, cette seconde hypothèse est nettement plus ambitieuse. Et elle n'est pas à balayer d'un revers de la main. De précédentes rumeurs suggéraient en effet que Xiaomi chercherait à suivre les traces de Huawei en lançant son propre système d'exploitation. Ce dernier serait principalement basé sur l'Android Open Source Project (AOSP) et aurait vocation à être installé tout autant sur les smartphones, tablettes et wearables de la marque… que sur ses futurs véhicules électriques.