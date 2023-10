Comment laisser un message vocal sans que le téléphone sonne ?

Imaginez ceci : vous êtes en réunion ; en train de savourer un moment de tranquillité ; ou tout simplement occupé à faire quelque chose d'important. Et soudain, votre téléphone sonne ou vibre bruyamment pour un appel non désiré. Les opérateurs donnent la possibilité aux utilisateurs de déposer des messages vocaux sans avoir à déranger les destinataires. Ce sont vos amis, vos proches et vos collègues de bureau qui vous remercieront.