Combien sera vendu l'iPad dédicacé par Steve Jobs ?

Aujourd'hui, c'est la plateforme RR Auction qui a décidé de mettre en vente un iPad (Model A1337) en version 32 Go, dont la particularité est d'avoir été signé par Steve Jobs, mort il y a maintenant 12 ans. Un objet très rare, selon le site de vente, qui explique : « Les autographes de Steve Jobs sont rares, surtout à ce stade avancé de sa carrière. L'iPad a été lancé en avril 2010, et il est décédé environ un an et demi plus tard. Il s'agit, à notre connaissance, du seul iPad autographié par Jobs à être proposé aux enchères, ce qui en fait un objet d'une grande rareté. »