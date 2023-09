iPhone 15 Pro : à quoi va bien pouvoir servir le nouveau protocole radio Thread ?

L'iPhone 15 Pro pourrait tout d'abord servir de relais Thread. Une commande passée depuis le smartphone n'aurait plus besoin de passer d'abord par un routeur, et pourrait directement être répercutée sur l'appareil, sans intermédiaire. Cela ferait gagner un peu de temps à l'utilisateur, mais la différence ne serait pas significative.

Une autre théorie, développée par nos confrères de The Verge, est que l'iPhone 15 Pro deviendrait lui-même un routeur Thread. Cette hypothèse est pourtant peu plausible. En effet, l'iPhone est destiné à vous accompagner dans tous vos déplacements. Ces allées et venues pourraient causer quelques dysfonctionnements au sein de votre installation domotique, avec des appareils ne sachant plus comment réagir lorsque vous êtes absents et si vous ne possédez pas d'autre routeur compatible.

Dernière hypothèse : Apple prépare l'avenir en intégrant une connectivité Thread, aujourd'hui presque inutile, pour ses futurs produits. On peut par exemple penser à une connectivité Thread entre l'iPhone 15 Pro et une future Apple Watch compatible. Les débits proposés sont insuffisants pour lire de la musique depuis la montre, mais suffisants pour assurer la liaison entre les deux appareils, avec une consommation énergétique plus faible que celle offerte par le Bluetooth.

Apple n'a donc pas dévoilé toutes ses cartes, et il faudra encore patienter quelques mois pour rassembler toutes les pièces du puzzle mis en place par le constructeur.