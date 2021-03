Un artiste tatoue une femme à distance grâce à un robot 5G

S’il s’agit là d’un beau coup de communication, l’expérience n’en reste pas moins impressionnante et a nécessité, au total, de très nombreuses heures de travail. C’est Noel Drew, un expert britannique, qui s’est chargé du design et de la construction du bras robotique, un tâche bien plus complexe qu’il n’y paraît.

« L'essentiel du développement s'est déroulé pendant environ six semaines dans le studio/atelier de Londres. (…) [Nous avons exploré] de multiples pistes de développement, tant sur le plan logiciel que matériel, des itérations constantes de conception et de prototypage, une banque d'imprimantes 3D travaillant presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et produisant des pièces. Chaque jour était un petit pas (parfois en arrière), et lorsque nous ne développions pas, nous faisions des tests, puis d'autres tests, puis encore d'autres tests » a-t-il expliqué dans les lignes de PC Mag.