Yeedi Vac 2 pro : un nouvel aspirateur robot qui détecte les objets en 3D

La marque revient aujourd'hui avec le Yeedi Vac 2 pro, un aspirateur plus sage que son prédécesseur, puisqu'il troque sa base de lavage et ses larges réservoirs d'eau contre une base de charge et de récupération des poussières bien plus classique.

La plus-value du Yeedi Vac 2 pro se trouve au niveau de son système de navigation. Un dispositif de détection des objets en 3D, placé dans le pare-chocs, va permettre à l'appareil de se déplacer dans la maison tout en évitant les différents câbles, jouets ou chaussures qui traînent sur le sol. Une caméra située sur le capot va quant à elle cartographier les différentes pièces pour des nettoyages localisés.

Pour le reste, le Yeedi Vac 2 pro embarque un moteur de 3 000 Pa, un réservoir de 420 mL pour les poussières, mais propose aussi un réservoir d'eau de 180 mL et une serpillère pour le nettoyage humide des sols. L'appareil possède d'ailleurs un système de lavage à oscillations pour un nettoyage en profondeur du sol et des traces qui peuvent s'y trouver. La batterie possède pour sa part une capacité de 5 200 mAh.

Le Yeedi Vac 2 pro est disponible dès à présent à un prix de 449,90 euros chez l'ensemble des revendeurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un test complet de l'appareil.