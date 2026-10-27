Légèrement en retrait en départ, puis légèrement scintillants, les aigus restent l’un des aspects les mieux gérés de la JBL Cove P1, qui parvient selon nous à faire mieux que Sonos sur ce domaine. On retrouve en effet une meilleure linéarité que, par exemple, sur les Era 300, ces dernières ayant un peu plus de tenue dans les haut-médiums. La Cove P1 est un produit qui n’est pas parfait, mais qui distille un son agréable en pratiquement toutes circonstances, polyvalent et riche, avec une dynamique impressionnante. En effet, pas la peine de pousser le volume dans ces retranchements pour entendre les petits détails d’un morceau, ni isoler les instruments les uns des autres.