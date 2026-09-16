Bien que pas un débutant dans le monde de l’enceinte connectée, JBL ne s’est jamais plongé de manière pérenne dans cet univers, adoptant une logique de petits produits dispersés. Les choses vont enfin changer avec la nouvelle gamme Cove, pour le moment composée de trois produits.
Au programme : une petite enceinte stéréo sur secteur, la Cove M1 ; une grande enceinte (avec Atmos) sur secteur, la Cove X1 ; une enceinte sur batterie, la Cove P1. Le constructeur apporte ici une dimension multiroom, ainsi qu’une synergie avec ses barres de son.
Un socle commun pour une expérience clés en main ?
Se voulant très intuitifs, les trois produits fonctionnent via l’application JBL One, qui sert déjà aux barres de son. Mais si JBL One reste garante de l’expérience la plus complète, le constructeur indique que ses créations sont largement pensées pour ne pas avoir à sortir le smartphone toutes les trois secondes. L’interface tactile, présente sur la face supérieure, permet de naviguer dans une playlist, gérer le volume, mais également d’appeler des playlists (présélectionnées dans JBL One) ou encore d’effectuer quelques opérations plus avancées, comme la récupération du flux d’une des enceintes du réseau sur une seconde.
Autre particularité, l’absence totale de connectivité filaire (hors charge USB-C pour la Cove P1). JBL s’appuie sur une puce Bluetooth compatible LE Audio/Auracast, et sur une puce Wifi. Les Cove vont assez loin en la matière : Airplay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready. Grâce à leurs microphones intégrés, les JBL sont compatibles avec l’assistant Alexa, notamment pour le contrôle vocal.
Enfin, difficile de passer à côté de la dimension multiroom et de la notion de groupes. Chaque modèle acheté est contrôlable indépendamment, il est d’ailleurs davantage question d’unités que de pièces dans JBL One. Pour les groupes, il est à la fois possible de lier deux enceintes similaires en stéréo, et surtout d’intégrer ce duo dans une configuration home-cinéma. Pour cela, il faut simplement posséder une barre de la gamme MK II (de JBL). A l’heure actuelle, seules les Cove M1 et Cove P1 sont compatibles avec ce principe home-cinéma, et l’association reste cantonnée à celui de satellites Surround arrière, mais JBL précise qu’à l’avenir des configurations bien plus riches seront permises.
Enfin, notons que toutes les enceintes disposent d’un système de calibrage acoustique automatique. Celui-ci, invisible pour l’utilisateur (il peut s’effectuer pendant une lecture musicale), est assez avancé pour détecter la position des enceintes (notamment pour créer une paire stéréo) dans l’espace.
Cove M1 : la petite enceinte raisonnable
Plus petit produit du lot, la JBL Cove M1 est une enceinte stéréo composée d’un woofer associé à un radiateur passif arrière, et de trois tweeters : deux sur les côtés, et un en tant que voie centrale. Fonctionnant sur secteur, celle-ci mesure 12.5 x 18.4 x 12.5 cm pour 1,65 kg. Son design, épuré et arrondi, rappelle évidemment des produits tels que la Sonos Era 100.
La JBL Cove M1 sera pour beaucoup l’enceinte la plus intéressante de la gamme, puisque son tarif s’établit à seulement 229,99 euros.
Cove X1 : puissance et immersion
Dans la même veine, mais bien plus imposante et lourde (26 x 17.8 x 17.2 cm pour 4,88 kg), la Cove X1 est d’une certaine façon le vaisseau amiral de la série Cove. Ici l’architecture est plus robuste et plus ambitieuse : deux woofers, deux radiateurs passifs, trois tweeters frontaux, et même un tweeter vertical. L’enceinte est ainsi compatible avec les contenus Atmos, en premier lieu ceux présents sur les plateformes de streaming musical.
Avec sa réponse en fréquence annoncée à 45 Hz – 20 kHz (-6 dB), la JBL Cove X1 affiche de belles prétentions sonores. Forcément, son tarif est en conséquence : 499,99 euros.
Cove P1 : la plus polyvalente
D’une certaine façon le produit le plus intéressant du lot, la P1 partage les grandes lignes du design de la M1 tout en étant un peu plus massive : 14.6 x 23.3 x 14.7 pour 3,26 kg. Elle se compose d’un woofer associé à un radiateur passif, de trois tweeters frontaux, et d’un tweeter vertical pour l’Atmos.
Mais sa grande différence avec la Cove M1 et la Cove X1 est son fonctionnement, sur batterie et non sur secteur. Transportable (poignée intégrée), la Cove P1 présente une autonomie de 14 h (batterie remplaçable), et est certifiée IP56. La marque livre cette enceinte avec une base de recharge, mais cette recharge peut s’effectuer avec la prise USB-C.
Moins puissante qu’une Cove X1, plus complète qu’une Cove M1, la JBL Cove P1 sera vendue à 449,99 euros.
Disponibles à partir du 8 octobre 2026, la gamme JBL Cove se déclinera en deux coloris : noir, et gris.