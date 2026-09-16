Enfin, difficile de passer à côté de la dimension multiroom et de la notion de groupes. Chaque modèle acheté est contrôlable indépendamment, il est d’ailleurs davantage question d’unités que de pièces dans JBL One. Pour les groupes, il est à la fois possible de lier deux enceintes similaires en stéréo, et surtout d’intégrer ce duo dans une configuration home-cinéma. Pour cela, il faut simplement posséder une barre de la gamme MK II (de JBL). A l’heure actuelle, seules les Cove M1 et Cove P1 sont compatibles avec ce principe home-cinéma, et l’association reste cantonnée à celui de satellites Surround arrière, mais JBL précise qu’à l’avenir des configurations bien plus riches seront permises.