Alors que nous avons retenu ce disque dur pour nos tests de NAS, il aurait été malvenu de le considérer comme un mauvais produit. Cela dit, au moment de le choisir, nous ne le pensions pas forcément si intéressant. Malgré son interface seulement SATA, il autorise des débits de haut niveau pour un traditionnel disque à plateaux, c’est le meilleur que nous ayons pu avoir à disposition.

Son cache de 512 Mo nous semble suffisant sur un tel produit et sa gigantesque capacité est un argument de poids. Autre argument intéressant, s’il n’est pas le plus moderne, l’Ironwold Pro 30 To a le bon goût de garder la technologie CMR pour une fiabilité accrue. Seagate ne s’y trompe d’ailleurs pas : il garantit son disque cinq longues années et lui associe son service Rescue Data Recovery pendant trois ans. Reste évidemment le coût actuel de tout ce qui a trait au stockage : impossible de vous conseiller complètement cet achat tant que les prix seront à ce niveau.