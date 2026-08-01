Si les SSD sont plus rapides, pour le stockage de très grandes quantités de données, les disques durs traditionnels sont intouchables et c'est bien parti pour durer encore un petit moment.
Un temps considérés comme « perdus pour la cause » du fait de la montée en puissance des SSD, les fabricants de disques durs comme Western Digital et Seagate ont largement profité de la ruée sur le stockage des données. Seagate annonce des résultats records et des capacités à peine croyables.
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Le vent en poupe grâce à l'IA
Pendant des années, on a pu croire que les disques durs traditionnels seraient complètement remplacés par les SSD. Il est vrai que dans nos PC personnels, le SSD cumule tous les avantages, mais il en va tout autrement des centres de données aux besoins de stockage gigantesques.
La publication des derniers résultats financiers de Seagate est là pour le prouver. Le groupe américain annonce effectivement une augmentation de ses revenus trimestriels de l'ordre de 50 % pour un bénéfice record de 3,184 milliards de dollars en 2026. Bénéfice qui n'était « que » de 1,469 milliard de dollars l'année précédente. Des revenus tirés par l'intelligence artificielle.
Les promoteurs de l'IA sont prêts à des dépenses délirantes pour sécuriser leurs approvisionnements et, comme les fabricants de DRAM, les entreprises de disques durs ont vu leur marge s'envoler. Seagate est ainsi en mesure de communiquer sur une marge brute passée de 35,2 % à 45,6 % en l'espace d'un an. Une progression qui donne des ailes à une entreprise ambitieuse.
En effet, Seagate souligne qu'une bonne part de ses résultats est à mettre au crédit de la technologie HAMR, laquelle n'a pas fini de progresser. Rappelons que l'HAMR – pour Heat-Assisted Magnetic Recording – repose sur l'utilisation d'une diode laser pour faire progresser la densité maximale d'informations contenues sur les plateaux du disque dur.
Les 50 To par disque dur à portée de main
Une technologie qui, c'est Seagate qui l'affirme, dispose maintenant d'une fiabilité équivalente à l'ancienne technologie PMR, mais qui permet donc d'en faire exploser la capacité maximale de stockage.
En 2023, nous évoquions la disponibilité de disques durs Seagate capables de stocker jusqu'à 30 To et même 32 To de données. Il s'agissait de la première génération de disques durs Mozaic à technologie HAMR. Ils sont depuis passés à la deuxième génération – baptisée Mozaic 4 – pour des capacités sur les premières unités livrées en début d'année à 44 To.
Seagate ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin et profite de la publication de ses derniers résultats financiers pour confirmer le lancement prochain des disques durs Mozaic 5. Ils seront dotés de plateaux capables de stocker jusqu'à 5 To de données pour des unités totalisant 10 plateaux et, donc, le seuil marquant de 50 To. Ces disques sont prévus pour une « livraison de qualification à la fin de l’année calendaire 2027 ».
Histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou, Seagate fait même miroiter des progrès encore plus impressionnants. L'année dernière, la marque avait annoncé avoir produit, en laboratoire, un prototype de disque avec plateaux capables de stocker 6,9 To. Seagate affirme viser les 8 To par plateau pour des capacités totales dépassant les 80 To par unité en 2031/2032.
Encore plus fort, au-delà de cet horizon 2032, Seagate prévoit d'atteindre la capacité de 10 To par plateau et donc de proposer des disques durs en mesure de stocker 100 To de données. Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de disques durs.