Pendant des années, on a pu croire que les disques durs traditionnels seraient complètement remplacés par les SSD. Il est vrai que dans nos PC personnels, le SSD cumule tous les avantages, mais il en va tout autrement des centres de données aux besoins de stockage gigantesques.

La publication des derniers résultats financiers de Seagate est là pour le prouver. Le groupe américain annonce effectivement une augmentation de ses revenus trimestriels de l'ordre de 50 % pour un bénéfice record de 3,184 milliards de dollars en 2026. Bénéfice qui n'était « que » de 1,469 milliard de dollars l'année précédente. Des revenus tirés par l'intelligence artificielle.

Les promoteurs de l'IA sont prêts à des dépenses délirantes pour sécuriser leurs approvisionnements et, comme les fabricants de DRAM, les entreprises de disques durs ont vu leur marge s'envoler. Seagate est ainsi en mesure de communiquer sur une marge brute passée de 35,2 % à 45,6 % en l'espace d'un an. Une progression qui donne des ailes à une entreprise ambitieuse.

En effet, Seagate souligne qu'une bonne part de ses résultats est à mettre au crédit de la technologie HAMR, laquelle n'a pas fini de progresser. Rappelons que l'HAMR – pour Heat-Assisted Magnetic Recording – repose sur l'utilisation d'une diode laser pour faire progresser la densité maximale d'informations contenues sur les plateaux du disque dur.