Cela dit, le TP-Link retrouve toutes ses qualités une fois arrivé à destination. Dans une chambre d’hôtel, un aéroport, chez un client ou dans une location de vacances, il permet de partager une connexion sans vider la batterie de son téléphone ou le transformer en plancha. Son port réseau Ethernet permet de connecter directement un ordinateur ou de reprendre une connexion filaire en WAN.

À savoir, si vous recherchez le parfait petit routeur de voyage : le TP-Link M8550 ne sait pas exploiter un réseau Wi-Fi existant comme accès Internet. Un peu gênant à l’étranger si votre forfait data est limité et en l’absence de support d'eSIM (pour souscrire, par exemple, un abonnement local).

Le lecteur microSD et la prise en charge d’OpenVPN, WireGuard, L2TP ou IPsec renforcent sa polyvalence. Le port USB-C sert au chargement et à la transmission de données, mais TP-Link ne précise curieusement pas la version USB ni son débit maximal. Attention également à la chauffe lorsque les téléchargements et les connexions se multiplient.