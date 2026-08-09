Avec sa 5G, son Wi-Fi 6E et ses nombreuses connexions, le TP-Link M8550 promet une véritable box Internet de poche. Rapide et endurant, il révèle toutefois une faiblesse gênante dès que le voyageur se déplace à grande vitesse.
Besoin d’un modem-routeur 5G de poche ? Le TP-Link M8550 veut épargner au smartphone les longues séances de partage de connexion et fournir Internet à toute la famille ou à une petite équipe. Sur le papier, il cumule les arguments avec une 5G annoncée jusqu’à 3,4 Gbit/s, du Wi-Fi 6E, 32 connexions simultanées, un port Ethernet et une batterie amovible. Affiché à 399,99 euros au moment de notre test, il n’est pas donné, mais coûte nettement moins cher que notre modèle de référence, le Netgear Nighthawk M6 Pro MR6450.
Le déballage et la mise en route
La boîte contient le M8550, sa batterie de 4 680 mAh, un chargeur, un câble USB-C et la documentation. Ni housse de transport ni antenne externe ne sont fournies. Vu le prix et la vocation nomade du produit, une pochette aurait pourtant été la bienvenue.
L'installation commence par le retrait du capot arrière. Peu épais, celui-ci paraît assez fragile et doit être remis en place en respectant soigneusement ses détrompeurs. Sous la batterie lithium-ion, l’emplacement nano-SIM se montre beaucoup plus ergonomique pour insérer une puce d’opérateur que celui du Netgear MR6450. TP-Link ajoute un lecteur de cartes mémoire microSD acceptant jusqu’à 2 To de données, une rareté sur un routeur mobile, qui permet de partager des fichiers entre les appareils connectés.
Le contenu de la boîte du M8550 et un zoom sur les deux prises antenne TS-9 et le port Gigabit Ethernet protégé par un clapet. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La connectique comprend également un port Gigabit Ethernet utilisable en WAN ou en LAN, protégé par un clapet, ainsi que deux prises TS-9 (elles aussi protégées, mais par un cache coulissant) pour relier une antenne externe. L’absence de compatibilité eSIM fait en revanche tache sur un appareil nomade en 2026.
Le port réseau Gigabit Ethernet, l’unique bouton physique du routeur (hors le reset sous la coque de protection) et sa batterie 4680 mAh. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Une fois allumé, le M8550 se pilote depuis son petit écran tactile de 2,4 pouces (6,1 cm de diagonale) et deux boutons capacitifs à droite de l'afficher (accueil et retour). Les menus sont austères et parfois trop petits pour les gros doigts, mais l’interface reste fluide et réactive.
La saisie du code PIN manque d’élégance, avec une validation suivie d’une seconde confirmation peu intuitive. Compatible Android et iOS, l’application mobile TP-Link Tether donne accès aux réglages avancés et au contrôle parental, mais demeure presque facultative pour un usage classique.
L’accès aux emplacements nano-SIM et microSD, ainsi que l’interface graphique du routeur. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’utilisation au quotidien
Lorsqu'il reste posé dans une zone bien couverte en 5G, le TP-Link M8550 est redoutablement efficace. Pendant nos essais, son débit descendant s’est montré légèrement supérieur à celui du Netgear MR6450. Le débit montant reste quant à lui un peu en retrait, sans toutefois devenir pénalisant pour la navigation, le streaming, le jeu en réseau ou la visioconférence. Plusieurs ordinateurs et smartphones peuvent travailler simultanément sans ralentissement notable.
L’appli Tether permet d’aller un peu plus loin dans la configuration du M8550, notamment le client ou le serveur VPN ainsi que le contrôle parental. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le Wi-Fi 6E est largement assez rapide pour exploiter le débit réel de la connexion mobile. L’appellation « tri-bande » mérite toutefois une précision : le M8550 sait diffuser du 2,4 GHz avec du 5 GHz ou du 6 GHz, mais pas les trois bandes en même temps. Elles apparaissent en outre sous des réseaux distincts, sans SSID unifié ni bascule automatique transparente. Pratique si vous êtes plusieurs à vous connecter sur le modem 5G, beaucoup moins si vous êtes seul et que vous souhaitez obtenir toute la bande passante de votre connexion 5G (ici jusqu’à 3,4 Gbit/s). Notre routeur nomade de référence ne faisant pas mieux, nous ne lui en tiendrons pas rigueur sur ce point.
Le débit se dégrade surtout en déplacement rapide. Sur plusieurs trajets entre Paris et Lyon, le M8550 a subi davantage de coupures et de reprises de connexion plus lentes que le Netgear MR6450 et que le partage de connexion d’un smartphone Honor Magic8 Pro (puce Snapdragon 8 Elite Gen 5). Sans journaux radio, impossible d’attribuer formellement ces interruptions au mécanisme de handover lui-même. Leur répétition montre néanmoins que, dans nos conditions de test, le TP-Link gère moins bien la mobilité à grande vitesse.
Cela dit, le TP-Link retrouve toutes ses qualités une fois arrivé à destination. Dans une chambre d’hôtel, un aéroport, chez un client ou dans une location de vacances, il permet de partager une connexion sans vider la batterie de son téléphone ou le transformer en plancha. Son port réseau Ethernet permet de connecter directement un ordinateur ou de reprendre une connexion filaire en WAN.
À savoir, si vous recherchez le parfait petit routeur de voyage : le TP-Link M8550 ne sait pas exploiter un réseau Wi-Fi existant comme accès Internet. Un peu gênant à l’étranger si votre forfait data est limité et en l’absence de support d'eSIM (pour souscrire, par exemple, un abonnement local).
Le lecteur microSD et la prise en charge d’OpenVPN, WireGuard, L2TP ou IPsec renforcent sa polyvalence. Le port USB-C sert au chargement et à la transmission de données, mais TP-Link ne précise curieusement pas la version USB ni son débit maximal. Attention également à la chauffe lorsque les téléchargements et les connexions se multiplient.
Quand la connexion cellulaire est bonne, l’autonomie est tout à fait correcte et permet à l'appareil de tenir une journée complète de travail (sans abuser du téléchargement et de l'upload, et avec une seul utilisateur connecté), ce que notre modem 5G de référence a du mal à atteindre.
Enfin, la batterie remplaçable de 4680 mAh est facilement accessible et, contrairement au Netgear MR6450, le routeur ne se rallume pas tout seul lorsqu’on le recharge éteint. Le temps de charge complet du routeur se situe quant à lui aux alentours des 2h30.
Si vous enchaînez plusieurs journées de travail en déplacement, il faudra donc prévoir une seconde batterie ou prendre l’habitude de recharger consciencieusement le modem chaque soir.
TP-Link M8550 : l’avis de Clubic
Le TP-Link M8550 est un bon routeur 5G de poche pour ceux qui disposent d'une excellente couverture réseau 4G/5G et souhaitent partager leur connexion sans dépendre d'un smartphone. Simple à configurer, rapide en téléchargement, relativement endurant et richement équipé, il convient particulièrement au télétravail, aux déplacements professionnels et aux vacances en famille. Pour les voyageurs réguliers en train, la gestion des bascules entre antennes-relais du M8550 n'en fera pas le meilleur des compagnons de route.
À 399,99 euros, son tarif reste conséquent, mais paraît presque raisonnable face au Netgear MR6450. Ce dernier conserve néanmoins notre préférence grâce à sa bien meilleure réception en déplacement rapide, à son port Ethernet 2,5 Gbit/s et à son écran un peu plus confortable pour les yeux. Précisons qu'il est, lui aussi, compatible Wi-Fi 6E.
- Performances 5G en position statique
- Jusqu'à 32 connexions simultanées en Wi-Fi 6E
- Interface réactive et fluide
- Gestion de nombreux protocoles VPN
- Simplicité d'utilisation
- Stabilité en déplacement rapide
- Pas d'eSIM
- Pas de WAN en Wi-Fi
- Interface austère
- Pas de housse de transport fournie
Fiche technique TP-Link M8550
Résumé
|Norme ethernet
|10/100/1000 Mbps
|Norme Wi-Fi
|Wifi 6E 3600 Mbps
|Compatible IPv6
|Oui
|Nombre maximal d'appareils connectés
|32
|Normes télécom supportées
|4G LTE, 5G
Réseau
|Ethernet
|Oui
|Norme ethernet
|10/100/1000 Mbps
|Norme Wi-Fi
|Wifi 6E 3600 Mbps
|Wi-Fi Maillé
|Non
|Bandes de fréquence
|Dual-Band
|Compatible IPv6
|Oui
|Débit théorique annoncé
|3568 Mbps
|Nombre maximal d'appareils connectés
|32
|Normes télécom supportées
|4G LTE, 5G
Connectiques
|Connecteur(s) Réseau
|WAN ou LAN - Gigabit Ethernet
|Interface avec l'ordinateur
|Gigabit Ethernet
|Lecteur carte mémoire
|Carte MicroSD
|Antennes
|Interne(s)
|Branchements antennes externes
|Oui
Batterie
|Capacité de la batterie
|4700 mAh
|Autonomie
|14h
|Batterie amovible
|Oui
Fonctionnalités
|Interface web avec le routeur
|Oui
|Application Mobile
|Oui
Caractéristiques physiques
|Écran
|Oui
L’alternative au TP-Link M8550 :
- Excellent en 5G
- Réseau Wifi 6E performant
- Ecran tactile pratique
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