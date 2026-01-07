Qu’il s’agisse de Netgear ou de TP-Link, tous les grands noms du réseau ont accueilli avec joie la nouvelle norme sans-fil IEEE 802.11be, plus connue sous le nom commercial de Wi-Fi 7. Aujourd’hui, c’est un larron peut-être un peu moins en vue sur le réseau qui nous occupe. Asus dispose en effet d’un catalogue très complet avec, notamment, le prometteur ZenWiFi BT8.
Des bornes plus petites, des antennes plus nombreuses
Le ZenWiFi BT8 est ce que l’on appelle un routeur « mesh ». Autrement dit, il se compose d’une ou plusieurs bornes de base, mais il est très aisément possible d’en ajouter d’autres en fonction des besoins. Pour ce dossier, nous avons retenu la version avec deux bornes qui, contrairement à des produits concurrents, ont la particularité d’être strictement identiques : même connectique, mêmes performances, vous procédez comme vous l’entendez.
Le ZenWiFi BT8 est distribué en version 1, 2 ou 3 bornes. ©Nerces pour Clubic
Deux bornes de bonnes tailles par rapport au « petit » TP-Link Deco BE25 que nous testions il y a quelques mois, mais c’est pour la bonne cause. En effet, Asus a opté pour un kit Wi-Fi à même de prendre en charge toutes les fonctionnalités les plus avancées de la nouvelle norme. Nous y reviendrons. De fait, une borne ZenWiFi BT8 mesure 18,6 centimètres de haut pour une base de 15,9 par 7,2 cm et un poids d’environ 890 grammes. Raisonnable.
Comme souvent, chaque borne est accompagnée d’une brique d’alimentation dont la taille est, elle aussi, raisonnable (7x5,8x3,2 cm pour environ 150 grammes). Le design général du produit reste assez classique, pour ne pas dire sommaire. La façade est entièrement nue, à l’exception d’un petit logo Asus dans la partie inférieure, juste au-dessus de l’unique LED de contrôle. Les tranches sont munies de trous pour l’aération du routeur, et seul l’arrière dispose de connecteurs.
Le détail des éléments du kit, notamment les briques d'alimentation de 36 watts. ©Nerces pour Clubic
Là, Asus a bien fait les choses avec une prise RJ45 WAN en 2,5 GbE, un RJ45 LAN en 2,5 GbE et deux RJ45 LAN en 1 GbE. À proximité, on trouve un port USB-A 3.0 qui, d'après nos tests, semble limité au 5 Gbps, un jack d’alimentation et un petit interrupteur de mise sous tension, une attention rare, mais toujours appréciable. Ainsi équipée, chaque borne pourra faire office de véritable petit switch pour brancher différents appareils en filaire. Plutôt bien vu.
Simplicité du mesh, le choix Web / smartphone
De manière assez surprenante, Asus a décidé de reporter le bouton d’accès WPS sous les bornes du ZenWiFi BT8, à proximité du bouton de réinitialisation. Avouons que nous avons connu plus pratique pour y accéder. Par ailleurs, pour compléter le bundle de son produit, Asus ajoute un câble Ethernet. En CAT 5E, il est suffisant pour le 2,5 GbE et il servira bien sûr à connecter la borne que vous choisirez comme « principale » à la box Internet de votre domicile.
Nous l’avons dit précédemment, l’un des atouts du ZenWiFi BT8 est d’intégrer ce qu’il y a de mieux dans la nouvelle norme IEEE 802.11be. On profite donc des trois bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (comme en Wi-Fi 6E), mais aussi et surtout de la largeur de bande de 320 MHz, de la modulation 4K-QAM et du mode MLO (pour Multi-Link Operation). Grâce aux trois bandes de fréquence, Asus peut annoncer un débit cumulé de 14 Gbps (688 + 4323 + 8643 Mbps).
Au-delà de ces considérations technologiques, le ZenWiFi BT8 est un kit mesh (ou maillé en français) qui doit rendre son installation, sa configuration et son redéploiement aussi simple que possible. De base, on peut saluer Asus qui ne choisit pas entre application smartphone et interface Web : l’une et l’autre permettent de configurer la bête, même si l’application ASUS Routeur sera un peu plus simple pour les utilisateurs les moins expérimentés.
Mise en place du réseau via l'application smartphone : simplissime. ©Nerces pour Clubic
En quelques étapes, le routeur est détecté et les principaux réglages proposés à l’utilisateur qui doit ainsi donner un nom à son réseau Wi-Fi, déterminer un identifiant et un mot de passe pour ensuite être en mesure d’accéder à l’interface de configuration. Ce qui est chouette avec l’application smartphone, c’est qu’Asus s’est attachée à intégrer de très nombreuses options. De fait, on peut régler la plupart des fonctionnalités du routeur sans utiliser l’interface Web.
Gadget : plusieurs thèmes sont disponibles sur smartphone. ©Nerces pour Clubic
Trafic en temps réel, gestion des appareils connectés, monitoring système, contrôle parental, réglage QOS (pour définir quel usage a la priorité), AI Mesh et AI Protection, la richesse est impressionnante sans que cela nuise à l’interface de l’application. Asus permet même d’accéder directement à l’interface Web depuis son smartphone afin de développer les options plus « expert » qui pourraient tout de même manquer sur l’application ASUS Routeur.
Une interface Web qui, bien sûr, prend davantage ses aises et permet de voir encore un peu plus clairement les différentes options évoquées précédemment. Le contrôle parental avec ses plages horaires gagne par exemple en lisibilité et devient, donc, plus simple à configurer. Des outils de test de connexion avec suivi de la bande passante utilisée sont également proposés alors que la gestion des réseaux est plus complète : Wi-Fi invité, réseau pour enfants, IoT, VPN…
L'interface Web reste remarquablement claire, malgré la très grande richesse des réglages proposée. ©Nerces pour Clubic
Bien sûr, la gestion du multi-lien Wi-Fi est de la partie et Asus autorise l’activation d’une option double-WAN pour une connexion de secours. Redirection de ports, configuration d’une DMZ ou d’un DDNS sont aussi de la partie, mais nous n’avons pas trouvé de quoi agréger les ports LAN. Enfin, les options USB ne se limitent pas à la prise en charge d’une clé ou d’un disque externe : on peut commuter le port pour utiliser un dongle sans-fil 3G/4G. Pratique.
À gauche, la surveillance du trafic et, à droite, le contrôle parental. ©Nerces pour Clubic
Et côté performances, ça donne quoi ce Wi-Fi 7 ?
Compte tenu des valeurs avancées par Asus (bande passante cumulée de 14 Gbps) nous avions bien sûr à cœur de vérifier les performances enregistrées par le ZenWiFi BT8. Notons toutefois que les atouts du Wi-Fi 7 ne se mesurent pas sur le seul terrain des débits, ceux de la réactivité et de la polyvalence sont d'égale importance, mais bien plus difficiles à faire transparaître ici.
Débits Internet
Sans qu’il soit possible de parler d’une connexion délirante, notre accès à Internet a (nettement) évolué dans le bon sens. Nous restons sur du 1 Gbps.
Ce n’est, logiquement, pas sur ce point que le ZenWiFi BT8 est en mesure de créer une différence : il est ici limité par notre box et sa connexion fibre.
Débits en local
Plus intéressants, les tests de débits en local nous permettent de mesurer ce que l’on peut avoir de manière optimale, ou presque, en utilisant OpenSpeedTest sur deux appareils Wi-Fi 7 très performants : un Samsung Galaxy S25 et un PC disposant d’un carte Wi-Fi 7 TP-Link BE9300.
En téléchargement depuis notre client, l’Asus ZenWiFi BT8 assure des performances remarquables. Il n’est pas le plus rapide des routeurs Wi-Fi 7 passés chez Clubic, mais n’en est pas loin et confirme par un résultat impeccable en upload. Rappelons que les débits que nous mesurons doivent être comparés entre eux tant il est difficile de les opposer à d’autres tests réalisés, chez vous par exemple.
Puissance du signal
L’outil WiFi Analyzer nous permet de vérifier l’intensité du signal en fonction de la bande de fréquences retenue et des canaux sélectionnés. Déménagement à la campagne oblige, la bande des 2,4 GHz est moins surchargée que sur nos précédents tests… mais cela ne va sans doute pas durer.
La puissance du signal testée sur les bandes des 2,4, 5 et 6 GHz. ©Nerces pour Clubic
Plus important, on voit que le ZenWiFi BT8 est à même de délivrer un signal 5 GHz sensiblement plus puissant que le Deco X90 qui nous sert de produit de référence puisqu’il est installé à demeure. Sur la bande des 6 GHz, le signal envoyé par le routeur Asus est également puissant, mais attention, il ne s’agit de mesures que sur une courte distance, le test suivant nous permet de vérifier les débits en augmentant l’éloignement borne/client.
Débits sur la distance
Notre troisième et dernier test de performances privilégie donc les débits obtenus via le transfert de fichiers entre un client et un serveur. Ce dernier restait à proximité immédiate du routeur, mais le client était d’abord placé à 5 mètres, puis à 15 m et, enfin, pour la forme, à 25 m.
Aux débits mesurés avec le ZenWiFi BT8, nous avons ajouté celles du « petit frère » ZenWiFi BD4 ce qui nous permet de bien voir l’étalement de la gamme routeur d’Asus. Le ZenWiFi BT8 assure des performances de premier plan sur une distance de 5 mètres sans aucun mur pour faire obstacle. Il se compare ici aux meilleurs des Netgear passés entre nos mains.
Dès lors que nous éloignons à 15 mètres le client de la borne ZenWiFi BT8, les débits chutent, mais ils se maintiennent à un excellent niveau à deux doigts du Netgear Orbi 970, le meilleur mesh jamais testé sur Clubic. Enfin, à 25 mètres, le ZenWiFi BT8 perd un peu de sa superbe, mais comme nous le faisons remarquer à chaque fois, une telle distance n’a pas lieu d’être avec un kit mesh : il est préférable d’associer une nouvelle borne.
Asus ZenWiFi BT8, l’avis de Clubic
En renouvelant sa gamme de routeur mesh pour passer à la norme IEEE 802.11be, Asus fait du bon travail. Ainsi, à côté du ZenWiFi BT8, il est possible d’opter pour un modèle moins onéreux, moins performant aussi, le ZenWiFi BD4. Le BT8 a toutefois de sérieux atouts à faire valoir pour justifier un tarif plus de deux fois supérieur à celui du « petit frère » (environ 400 euros contre environ 180€).
En premier lieu, Asus implémente la norme Wi-Fi 7 dans sa globalité : il s’agit d’un routeur tribande qui propose la largeur de bande de 320 MHz, la modulation 4K-QAM et le mode MLO (pour Multi-Link Operation). Rien ne manque à l’appel pour une solution capable de délivrer jusqu’à 14 Gbps de débit cumulé. Sur nos tests pratiques, le ZenWiFi BT8 n’a pas à rougir face à la concurrence.
Mieux, cela se fait sans chauffe excessive ni nuisances sonores, mais au-delà de ces aspects techniques, c’est la richesse fonctionnelle du ZenWiFi BT8 qui impressionne. Il est bien pourvu en connecteurs avec quatre RJ45 par borne dont deux en 2,5 GbE et il dispose d’une interface logicielle proche de la perfection que l’on opte pour le smartphone ou la gestion Web. Enfin, et ce n’est pas le moindre avantage un contrôle parental assez complet est présent… sans dépenser plus.
- Toutes les fonctions Wi-Fi 7
- 4x RJ45, 1x USB par borne
- Interface Web de qualité
- Appli smartphone réussie
- Contrôle parental intégré
- Compact, sans ventilation
- Boutons WPS sous les bornes
- Performances USB perfectibles
- Pas d'option de montage mural
Fiche technique Asus ZenWiFi BT8
|Norme ethernet
|2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE)
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Cryptage Wi-Fi
|Cryptage WPA/WPA3
|Débit théorique annoncé
|14 Gbps
|Ethernet
|Oui
|Norme ethernet
|2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE)
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Cryptage Wi-Fi
|Cryptage WPA/WPA3
|Wi-Fi Maillé
|Oui
|MU-MIMO
|Oui
|Bluetooth
|Non
|Authentification WPS
|Oui
|Bandes de fréquence
|Tri-band
|Compatible IPv6
|Oui
|Débit théorique annoncé
|14 Gbps
|Connecteur(s) Réseau
|WAN ou LAN - 2.5 GbE, LAN - Gigabit Ethernet
|Interface
|USB 3.0
|Lecteur carte mémoire
|Non
|Antennes
|Interne(s)
|Nombre d'antennes
|7
|Branchements antennes externes
|Non
|Contrôle parental
|Oui
|Interface web avec le routeur
|Oui
|Application Mobile
|Oui
|Écran
|Non
|Largeur
|159mm
|Hauteur
|186mm
|Profondeur
|72mm
|Poids
|890g
