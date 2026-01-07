De manière assez surprenante, Asus a décidé de reporter le bouton d’accès WPS sous les bornes du ZenWiFi BT8, à proximité du bouton de réinitialisation. Avouons que nous avons connu plus pratique pour y accéder. Par ailleurs, pour compléter le bundle de son produit, Asus ajoute un câble Ethernet. En CAT 5E, il est suffisant pour le 2,5 GbE et il servira bien sûr à connecter la borne que vous choisirez comme « principale » à la box Internet de votre domicile.