Si vous avez la chance de pouvoir allouer plus de 1500 euros à l’achat d’un nouveau moniteur, il y a aujourd’hui de fortes chances que vous regardiez ailleurs que du côté du Studio Display. Et, soyons clairs : vous aurez raison. Au printemps 2024, c’est pourtant ce que j’ai fait. Je m’en expliquais d’ailleurs dans un article revenant sur mes expérimentations scabreuses avec l’écran… lorsque je souhaitais jouer en 5K avec lui, mais sous Windows 11. Une autre de mes lubies de l’époque, mais passons.

La raison pour laquelle j’ai choisi le Studio Display il y a deux ans est au fond d’une banalité infinie : j’étais pile dans la cible d’Apple avec ce moniteur. J’avais un gros budget à lui consacrer ; je suis utilisateur de macOS depuis des années, durablement piégé dans l’écosystème d’Apple ; je fais de la photo et donc du développement de fichiers RAW sur Lightroom, ce qui m'incite à accorder plus d’importance à la justesse des couleurs et à la finesse d’affichage qu’à la fréquence de rafraîchissement ou à la variété des connectiques.