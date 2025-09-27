L’imprimante Brother DCP-L1642W propose une formule 3-en-1 qui combine impression, copie et scan. Elle assure une impression laser rapide et précise, avec une cadence de 20 pages par minute et une définition tout à fait correcte pour les factures et autres documents administratifs. Ici, tout est en monochrome : la machine se présente avant tout comme un outil de travail destiné à un volume d’impression faible à moyen.

Parmi les petits couacs de cette multifonction milieu de gamme : un écran LCD non rétro-éclairé qui fatigue les yeux et l’absence de copie recto-verso automatique. L’impression photo reste limitée, même si cette Brother s’en sort correctement pour des documents d’identité et délivre des tirages toujours nets et bien centrés.

Du côté positif, on note une bonne connectivité et une utilisation collaborative facilitée, idéale pour une petite équipe. La technologie laser garantit une maintenance peu élevée et des consommables à prix abordables. Autant d’atouts qui font de la DCP-L1642W un pilier — pas trop encombrant — de la vie de bureau des freelances et des PME qui ne comptent pas leurs heures.