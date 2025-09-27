Les imprimantes monochromes sont conçues pour travailler vite et bien. La nouvelle Brother DCP-L1642W offre une impression laser jusqu’à 2400 × 600 dpi et un toner dont la capacité est annoncée à 1 000 pages. Elle intègre aussi les fonctions de copie et de numérisation, le tout avec une prise en main rapide et des commandes intuitives.
Initiales DCP pour Digital Copy Printer. Cette machine s’adresse surtout aux besoins professionnels, dans tous les domaines où l’on imprime du texte de manière régulière à intensive. Pour un prix avoisinant les 180 €, la nouvelle multifonction de Brother se défend sur de nombreux points : un encombrement réduit, un bac avant de 150 pages et une connectivité complète (iOS, Android, Wi-Fi, Ethernet et câble USB). Autant d’atouts qui donnent envie de se mettre au travail.
- Prise en main éclair
- Applis et logiciels bien conçus
- La promesse 20 pages par minute respectée
- Prix des consommables dans la moyenne
- Écran LCD
- Risques de bourrage papier
- Absence d'autres couleurs que le noir
Design et ergonomie : imposante, mais pratique
La nouvelle Brother DCP-L1642W est bien moins imposante que ne le laisse penser son carton au format XL. Une fois déballée, on constate que ses 7,3 kg tiennent facilement sur une chaise, avant de lui trouver une place définitive sur le bureau. Sans être conçue pour être nomade, l’imprimante reste pratique : des renfoncements sur le bas du châssis facilitent la prise en main et le déplacement.
La qualité Brother se ressent dans la finition, malgré un châssis en plastique. L’ensemble s’ouvre et se referme sans difficulté et dégage une impression de solidité, à l’exception de la trappe du scanner, un peu trop lâche à notre goût. On apprécie aussi l’aspect cubique et la sobriété du gris anthracite, marque de fabrique de la gamme DCP depuis plus d’une décennie. Ici, pas de fioritures : on est là pour bosser, pas pour faire joli.
La mise en place du tambour et du toner fourni est simple à effectuer. Dès que l’on entend le clic satisfaisant du tambour qui s’enclenche, il est déjà temps de saisir le mot de passe Wi-Fi pour connecter directement la machine. L’écran LCD à deux lignes, qui concentre l’ensemble des opérations, n’est ni très lisible ni rétro-éclairé. En revanche, les touches de commande sont intuitives et la navigation dans les menus reste simple et concise.
L'écran LCD n'est pas idéal, mais l'interface est simple comme bonjour © Vincent Touveneau
Connectivité : prise en main éclair sans fil et USB
Rien à redire sur le temps d’installation : cinq minutes à peine s’écoulent entre la prise en main et la première page imprimée. La connexion se fait au choix via le Wi-Fi, l’application Mobile Connect (iOS et Android), l’Ethernet ou l’USB. Compatible avec le Wi-Fi 5 GHz, la DCP-L1642W répond au quart de tour lorsqu’il s’agit d’imprimer un PDF ou même une photo. Seule réserve : l’absence de copie recto-verso automatique.
Il existe cependant un bémol qui vient gâcher la fête : l’écran LCD à deux lignes, dépourvu de rétro-éclairage. S’il reste lisible en plein jour, il devient nettement moins pratique dans la pénombre. Ce défaut est toutefois compensé par la compatibilité avec de nombreuses applications et logiciels, qui facilitent l’impression, la numérisation et la copie depuis différents supports.
Qualité et vitesse d’impression : contrat rempli pour le 20 pages par minute
Nous avons voulu vérifier la promesse du fabricant d’une impression de 20 pages par minute. Pari réussi : notre première série de 20 pages de texte a bien été imprimée, avec seulement 20 secondes supplémentaires liées à la transmission des données. En poussant plus loin, nous avons refait l’expérience avec un tract mêlant texte et dessins. Surprise : l’opération s’est révélée encore plus rapide, les 20 pages étant sorties en moins de 50 secondes.
Si l’imprimante tient globalement ses promesses, le premier bourrage papier est survenu après environ 40 pages. Heureusement, il suffit de suivre les instructions — retirer le tambour puis la feuille coincée — pour résoudre le problème. L’impression repart aussitôt, avec 20 nouvelles pages sorties en une minute, sans perte de qualité ni échauffement excessif du système.
La qualité d’impression du texte et des aplats de noir respecte parfaitement les nuances, du noir profond au gris clair, et répond aux exigences d’un usage professionnel. La machine réussit sans difficulté le test de l’impression de factures, de tracts ou de documents liés aux tâches administratives. Aucune strie ni faiblesse n’apparaît dans les aplats, que ce soit en 600 × 600 dpi ou dans sa résolution maximale de 2400 × 600 dpi.
Tirage photo
L’impression photo n’est pas exactement le point fort de cette machine monochrome. Elle montre vite ses limites sur les photos en pleine page, avec la présence de stries qui viennent troubler des nuances pourtant globalement harmonieuses.
La DCP-L1642W n’est pas l’outil idéal pour imprimer ses photos de vacances. En revanche, elle se montre correcte pour des photos d’identité, à condition de sélectionner la résolution maximale.
Qualité du scanner et copie
Le scanner se montre compétent et réactif. Il est également possible de lancer une numérisation depuis l’application Brother Mobile Connect.
Outil essentiel pour l’impression de factures et autres documents, la fonction copie de la DCP-L1642W ne pose aucune difficulté. Quatre qualités de tirage sont proposées : reçu, automatique, texte et photo.
Fonctionnalités et applis : Android et iOS, au doigt et à l'oeil
Les applications iOS et Android tournent bien et permettent de scanner, d’imprimer, de copier et de vérifier les niveaux de toner. Bien pensées, elles offrent la possibilité d’imprimer rapidement, mais aussi de collaborer facilement dans un petit bureau, par exemple.
Du côté logiciel, le contrôle du scan et de l’impression passe par Brother iPrint&Scan. D’autres logiciels peuvent s’ajouter pour un usage plus spécialisé, comme Brother Creative Center. En pratique, on ne les utilise que ponctuellement, mais ils ont l’avantage d’être bien conçus et agréables à prendre en main.
Coûts à l'usage et consommables : le prix de la tranquillité
La promesse initiale est d'environ 1 000 pages avec un seul toner. Mais qu’en est-il vraiment ? Le chiffre annoncé correspond en fait à la norme ISO/IEC 19752, qui garantit seulement 5 % de couverture de page. Dans la pratique, nous avons déjà imprimé plus d’une centaine de pages, dont de nombreuses photos gourmandes en toner, et le réservoir est déjà à moitié entamé.
En résumé, on peut s’attendre à un total de 300 à 400 pages imprimées avec le toner fourni à l’achat (TN-1150). Avec un toner haute capacité, ce chiffre peut grimper à 600, voire 800 pages. Là encore, tout dépend de l’usage de la machine au quotidien.
Coût des consommables
La DCP-L1642W affiche des prix dans la moyenne des imprimantes laser de cette gamme : environ 48 € pour un toner TN-1150 et 75 € pour un tambour DR-1150. Brother propose également des forfaits pour un renouvellement régulier des consommables. Nous avons aussi constaté l’existence de consommables compatibles non officiels, qui réduisent la facture de plus de moitié. Toutefois, ils sont souvent en rupture de stock sur les sites spécialisés. À notre connaissance, seul le toner noir est accepté par la machine.
Brother DCP-L1642W : l'avis de Clubic
L’imprimante Brother DCP-L1642W propose une formule 3-en-1 qui combine impression, copie et scan. Elle assure une impression laser rapide et précise, avec une cadence de 20 pages par minute et une définition tout à fait correcte pour les factures et autres documents administratifs. Ici, tout est en monochrome : la machine se présente avant tout comme un outil de travail destiné à un volume d’impression faible à moyen.
Parmi les petits couacs de cette multifonction milieu de gamme : un écran LCD non rétro-éclairé qui fatigue les yeux et l’absence de copie recto-verso automatique. L’impression photo reste limitée, même si cette Brother s’en sort correctement pour des documents d’identité et délivre des tirages toujours nets et bien centrés.
Du côté positif, on note une bonne connectivité et une utilisation collaborative facilitée, idéale pour une petite équipe. La technologie laser garantit une maintenance peu élevée et des consommables à prix abordables. Autant d’atouts qui font de la DCP-L1642W un pilier — pas trop encombrant — de la vie de bureau des freelances et des PME qui ne comptent pas leurs heures.
Fiche technique Brother DCP-L1642W
|Type d'impression
|Laser
|Fonction(s)
|Impression, Scan, Photocopie
|Vitesse d'impression noir
|20 pages/minute
|Capacité bac papier (feuilles)
|150
|Recto/Verso
|Non
|Type d'impression
|Laser
|Fonction(s)
|Impression, Scan, Photocopie
|Vitesse d'impression noir
|20 pages/minute
|Résolution d'impression noir et blanc maxi
|2400 x 600 dpi
|Type(s) de papier(s)
|Ordinaire
|Capacité bac papier (feuilles)
|150
|Nombre de cartouche
|1
|Recto/Verso
|Non
|Ecran LCD
|Oui
|Ecran tactile
|Non
|Bluetooth
|Non
|Wi-Fi
|Oui
|Ethernet
|Oui
|Largeur
|385mm
|Hauteur
|250mm
|Profondeur
|340mm
|Poids
|7.3kg