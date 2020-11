Philips met à jour sa gamme de vidéoprojecteurs PicoPix

En revanche, son petit frère (par la chronologie), le PicoPix Micro 2 (PPX340) hérite des innovations susmentionnées. Nettement plus imposant (138 x 110,5 x 51 mm) et plus lourd (600 grammes), il n’est plus si « Micro » que ça. Il affiche toujours en 480p, mais en un peu plus grand, jusqu’à 80 pouces. Sa batterie intégrée est de 12 000 mAh pour une autonomie de 3 heures. Philips mentionne une paire de haut-parleurs de 3 W, contrairement à des détaillants qui font état de 2 x 5 W. La fiche technique du produit n’est malheureusement pas encore disponible sur le site du Philips. Le prix s’élève à 299 dollars.