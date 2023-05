Un téléviseur gratuit, ça existe vraiment ? Allumez la Teevee, et vous verrez... qu'il y a un hic

La start-up Teevee Corporation, portée par le co-fondateur de Pluto TV Ilya Pozin, a eu une idée assez révolutionnaire : « et si on offrait un téléviseur gratuit à nos clients ? ». Une idée apparemment saugrenue, et qui devrait pourtant se matérialiser courant 2023 d'après la Lowpass newsletter. Mais pourquoi donc, pourriez-vous demander.

Eh bien, parce que ce téléviseur sera accompagné d'un écran secondaire, qui passera constamment de la publicité ! Ce dernier fera la taille d'un smartphone et s'étendra sur toute la largeur de l'écran principal offert. Un élément qui permettra de rendre l'entreprise viable, puisque ce sont les entreprises qui financeront Teevee Corporation pour les communications publicitaires partagées avec le consommateur.