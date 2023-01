Cette TV sans fil peut être accrochée n'importe où, même sur une fenêtre !

Autre point intéressant de la Displace TV : l'absence de télécommande. Pour la contrôler, cela passe par une caméra 4K située sur le dessus de l'écran. Outre un usage en visioconférence, celle-ci embarque un logiciel supportant le contrôle par les gestes.

Avec différents gestes de la main, il sera ainsi possible de passer à la chaîne suivante, mettre en pause ou appliquer un zoom/dézoom de l'image. Pour les plus fortunés pouvant s'offrir plusieurs Displace TV, il sera également possible de passer un affichage d'un écran à l'autre. Ou de monter facilement plusieurs écrans ensemble pour agrandir encore l'image. Displace a par ailleurs indiqué vouloir créer d'autres modèles sans bordures, pour rendre ce genre d'installation plus efficace.

Mais le luxe de pouvoir accrocher cette TV 4K sans fil à peu près n'importe où a forcément un prix. Plus exactement 3 000 dollars, sans bien sûr compter la TVA. Qui plus est, seuls cent modèles sont actuellement disponibles. La Displace TV a tout du moins le mérite de proposer une approche qui pourrait à l'avenir inspirer d'autres marques à exploiter un concept prometteur.